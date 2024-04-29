Kenya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Kenya'nın Naivasha kentindeki barajın çökmesi sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişiden de haber alınamadığı belirtildi.

Olay, Naivasha'nın Maai Mahiu bölgesindeki Kamchiri köyü yakınlarında meydana geldi.

Ülke medyasına göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki baraj çöktü. Barajın çökmesi sonucu bölgedeki yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şu ana kadar en az 40 kişinin cesedine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de kayıp olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi. (İLKHA)

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