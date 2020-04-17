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Aktüel

Kenya'da 4 bin 500 mahkuma Kovid-19 affı

2020-04-17 20:06:42 -
Kenya'da 4 bin 500 mahkuma Kovid-19 affı

ABUJA (AA) - Kenya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 4 bin 500 mahkuma af getirildi.

Kenya Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında adi suçlardan hüküm giymiş 4 bin 500 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Ogallo, serbest bırakılanların 14 gün karantinaya alınacağını da ifade etti.

Kenya'da şu ana kadar 246 Kovid-19 vakası görülürken, 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.

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