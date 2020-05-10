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Kenya ve Tanzanya'dan getirilen annelere Bakan Kasapoğlu'ndan çiçek

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:31:15 -
Kenya ve Tanzanya'dan getirilen annelere Bakan Kasapoğlu'ndan çiçek

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kenya ve Tanzanya'dan getirilerek Samsun'da karantinada tutulan annelere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen çiçekler verildi.

Kenya ve Tanzanya'dan getirilen 276 Türk vatandaşının karantinası, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Münevver Ayaşlı Yurdu'nda sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun Anneler Günü için karantina altındaki annelere gönderdiği çiçekler tek tek odalar gezilerek teslim edildi. Buketlerin üzerinde ise Bakan Kasapoğlu'nun, "Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Anneler Gününüz kutlu olsun." mesajı yer aldı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da karantina nedeniyle yurtlarda görevini sürdüren kadınları unutmadı. Kasapoğlu, yurt görevlilerine çiçek dağıttı.

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