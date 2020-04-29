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Gündem

Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Kenya ve Tanzanya'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirilen 272 Türk vatandaşı Samsun'da gözlem altına alındı.

2020-04-29 03:35:00 -
Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Kenya ve Tanzanyadan 272 Türk vatandaşı Samsuna getirildi


Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

 

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