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Aktüel Kenya ülkedeki elektrikli araç oranını 5 yılda yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor
Aktüel

Kenya ülkedeki elektrikli araç oranını 5 yılda yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:15:26 -
Kenya ülkedeki elektrikli araç oranını 5 yılda yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, 2025'e kadar ülke genelinde elektrikli araç oranını toplam araçlar içinde yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor.

Yerel basındaki habere göre, yeni hükümet stratejisi kapsamında elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi kararı alındı.

Karar kapsamında kamu binalarına elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulacak.

Hükümet, şarj sistemlerinin kurulması için ülkenin en büyük elektrik şirketi KenGen ile iş birliği yapacak. Elektrikli otomobil ve motosiklet gibi araçların ithalat vergisi de düşürülecek.

3 milyonun üzerinde otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyonun bulunduğu ülkede, bu araçların sadece 300'ü elektrikli.

Dünya genelinde ülkeler maliyeti düşük ve çevre dostu olması nedeniyle elektrikli araç kullanımına yöneldi. Afrika ülkelerinden Ruanda'da da geçen sene elektrikli araç kullanılmaya başlanmıştı.


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