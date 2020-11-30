Kenya Somali'nin suçlamalarına cevap verdi
Kenya hükümeti, Somali'nin iç işlerine karıştığı ve siyasi baskı uyguladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın, Somali'nin yeniden inşası için destek olmaya devam ettiği kaydedildi.
Kenya'nın Somali'nin iç işlerine karıştığına dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Kenya hükümeti, özellikle Afrika'daki tüm ülkelerin bağımsızlık, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor ve destekliyor." ifadeleri kullanıldı.