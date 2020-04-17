Kenya İngiltere'ye 40 ton meyve ve sebze ihraç etti

ABUJA (AA) - Kenya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere'ye 40 ton taze meyve ve sebze ihraç etti.



Kenya'nın ulusal havayolu şirketi Kenya Airways Başkanı Allan Kilavuka, yaptığı açıklamada, bir kargo uçağıyla ihraç edilen gıda malzemesiyle İngiltere'deki gıda ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.



Kilavuka, Kovid-19'la mücadelede hem İngiltere'deki süpermarketlere destek vererek raflarını doldurmak hem de Kenya'daki ekonomik canlılığı korumak için 40 ton gıda malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Allan Kilavuka, "Devletler Kovid-19 kriziyle mücadele kapsamında bir arayış içerisinde ve Kenya hükümetiyle iş birliği yapmak istiyor. Bu durum Kenya'daki ekonomik durumu iyileştirebilir." diye konuştu.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da 246 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 11 kişi hayatını kaybetti.