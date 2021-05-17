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Gündem Kentte herkes merak ediyordu! Karar açıklandı
Gündem

Kentte herkes merak ediyordu! Karar açıklandı

Çanakkale'de Nisan ayında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar verilmişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından yapılan açıklamada yasağın 1 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:36:00 - 2021-05-17 13:37:35
Kentte herkes merak ediyordu! Karar açıklandı

Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kontrollü normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00’e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurara dezenfektan evraklarını kontrol etti. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

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