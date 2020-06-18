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Gündem

Kentte anonslar yapılıyor! İkinci dalga paniği

Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgeye yapılan ziyaretler sonrası vaka sayısında patlama yaşanan Karabük'te tedirginlik yaşanıyor. Kentte aktif vaka sayısı 73'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:10:00 -
Kentte anonslar yapılıyor! İkinci dalga paniği

Karabük'te her geçen gün artan koronavirüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73'e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vaka sayısı 73’e yükseldi.

21 kişinin tedavisi sürüyor

İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.

Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

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