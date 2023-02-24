Kentsel dönüşüme Zillet takoz oldu

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Başkan Erdoğan’ın “Bedeli ne olursa olsun” sözleriyle “tabut evlere” karşı başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını “rantsal dönüşüm” diye yaftalayan CHP, İP ve HDP’nin yanı sıra fonlu medyası ile arka bahçesi konumundaki karanlık odaların, yurt genelinde başlatılan dönüşüm projelerini sabote ederek, insanların hayatına mal olan yıkımın baş sorumluları olduğu öğrenildi.

Baha ah edersiniz

Adeta bugün olacakları öngören Erdoğan, 2019’da Üsküdar Kirazlıtepe’de başlatılan “kentsel dönüşüm” çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, “Allah göstermesin yarın bir gün buralarda bir deprem olursa ve hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz” sözleriyle durumun vahametini ortaya koyarken, Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e, CHP’lilerden HDP’lilere kadar zillet bileşenlerinin neredeyse tamamının kentsel dönüşüme karşı direndiği belirtildi.

“Depremin sorumlusu Beştepe’dir” şeklinde iftira atan muhalefetin aksine, asıl suçun dönüşüme karşı çıkan ittifakta olduğunu gözler önüne seren açıklamalardan bazıları şöyle:

‘Varoş’ yalanı

2019’da İstanbul Sancaktepe’de konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kentleşme yapıyorlar, adına ‘kentsel dönüşüm’ diyorlar. Bakıyorsunuz yer gayet güzel, arsalarını alıyorlar, orada yaşayanları şehrin varoşlarına sürüyorlar” ifadeleriyle, vatandaşın aklını bulandırmaya çalıştı.

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 14 Mart 2019’da yaptığı paylaşımda, “Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız” sözleriyle, depremde yerle bir olan mahalledeki dönüşüme karşı çıktı.

Akşener övünsün

Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkanlara destek için bölgeye giden İP Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sabahın erken saatinde buluşun. Organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Sonra da devamını getirelim inşallah” demişti. Akşener ayrıca, “Bağırdık, gürültü çıkardık ve durdurduk” sözleriyle, İstanbul Tozkoparan’da riskli yapıların yenilenmesi için yürütülen çalışmaları durdurmakla övünmüştü.

CHP’li Hacer Foggo da Tokatköy’den bir paylaşım yaparak “Ölmek var dönmek yok” sözleriyle, kentsel dönüşümü “zulüm” olarak tanımlamıştı.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ise 22 Temmuz 2020’de, İP, HDP, GP, Deva, Merkez Parti, Sol Parti, DSP ve SP ilçe başkanları ve meclis üyeleri yaptığı ortak açıklamada Okmeydanı’nın dönüştürülmesine karşı çıktı. CHP’li Gürsel Tekin, Yüksel Mansur Kılınç, Sezgin Tanrıkulu ve Gökan Zeybek, Okmeydanı’ndaki çalışmaları sabote ederken, dönüşüm karşıtlarının avukatlığını ise CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı Onur Cingil üstleniyor.

Güvenli ev eziyetmiş!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, 8 Haziran 2018’de yaptığı paylaşımda, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi’nde yürütülen çalışmalara tepki gösterdi.

CHP Hatay milletvekili Serkan Topal, “Kentsel dönüşüm yapacağız diyerek halkı kandıranlara yine en iyi cevabı halk verecek” diyerek 2019’da Hatay için planlanan kentsel dönüşüme ‘dur’ dedi.

2019 yılında CHP’nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu, ‘Kentsel Dönüşüme Hayır’ vaadinde bulunarak oy istemişti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile AK Partili İBB yönetiminin Sarıgöl Mahallesi’nde 2018 yılında başlatmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan CHP’li İBB Meclis Üyeleri “hayır” oyu verirken, İstanbul Kent Savunması adlı oluşum ise karşı çıktı.

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kentsel dönüşüme ‘rantsal dönüşüm’ sözleriyle çamur atarak, “Vatandaşa âdeta eziyet ediliyor” ifadelerini kullandı.

HDP de dönüşüme karşı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 14 Haziran 2022’de Meclis’te düzenlediği toplantıda, “Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm adı altında büyük zulümler yapılıyor!” sözleriyle kentsel dönüşüm karşıtlığı yaptı. Gergerlioğlu, 17 Ağustos 2022’de ise bu kez Tozkopran’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdi.

Halkevleri Eski Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da, “Okmeydanı ve Fetihtepe’de kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm için mahalleli evlerinden zorla çıkarılıyor” iftirasını atarak, “Yıkımı derhal durdurun” çağrısında bulundu.

İskenderun’daki “riskli alan” ilanına karşı çıkan TİP milletvekili Barış Atay ise, Mersin’de yapılacak kentsel dönüşümleri için, “Böyle bir şeye karşı kesinlikle sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor” dedi.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı ve SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ise 2022’deki paylaşımında, Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin bir zulüm projesi olduğunu söyledi.

Öte yandan; kızı Hatay’daki depremde enkaz altında can veren Sanatçı Orhan Aydın, 14 Haziran 2022 tarihinde, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesini ziyaret ederek, kentsel dönüşümü eleştirmişti.