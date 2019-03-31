Kentsel dönüşümde uzmanlık fırsatı İstanbul Üniversitesi (SEM) ve Management Plus işbirliği ile düzenlenen Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı’nın yirmincisi İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi (SEM) ve Management Plus işbirliği ile düzenlenen Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı’nın yirmincisi 13 Nisan 2019 ile 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Eğitim programındaki dersler cumartesi ve pazar günleri 09.30 – 17.30 saatleri arasında verilecek. Bugüne kadar 400’den fazla katılımcının uzmanlık sertifikası aldığı eğitimler toplamda 64 saat (8 gün) sürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.