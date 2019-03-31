Kentsel dönüşümde uzmanlık fırsatı
İstanbul Üniversitesi (SEM) ve Management Plus işbirliği ile düzenlenen Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı’nın yirmincisi İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.31 Mart 2019 Pazar 10:46
İstanbul Üniversitesi (SEM) ve Management Plus işbirliği ile düzenlenen Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı’nın yirmincisi 13 Nisan 2019 ile 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Eğitim programındaki dersler cumartesi ve pazar günleri 09.30 – 17.30 saatleri arasında verilecek. Bugüne kadar 400’den fazla katılımcının uzmanlık sertifikası aldığı eğitimler toplamda 64 saat (8 gün) sürecek.
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