0553 313 94 23

Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin yankıları sürüyor

Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, Resmi Gazete’de kentsel dönüşüm ile ilgili yayımlanan yeni yönetmeliğin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin yankıları sürüyor

Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, Resmi Gazete’de kentsel dönüşüm ile ilgili yayımlanan yeni yönetmeliğin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Karayel, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamış olduğu kararın, bir anlamda kentsel dönüşümün önünü açacağı kanaatindeyiz. Bu kararla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca söz konusu karar, evini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşların, projenin tamamlanmaması gibi durumlarda yaşadıkları mağduriyetleri de ortadan kaldıracak” dedi.


Univa Yatırım Amaçlı Öğrenci Evi Projeleri ile Türkiye’ye alternatif gayrimenkul yatımları modeli getiren Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, Resmi Gazete’de yayımlanan kentsel dönüşüm kararı ile ilgili açıklama yaptı. Karayel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası” çerçevesinde yaptığı açıklamalara göre, kentsel dönüşüm inşaatlarının alanında yeterli şirketler tarafından yürütülmesinin ve bu şirketlerin yapı maliyetinin yüzde 10’luk kısmını teminat mektubu ya da tamamlama sigortası yaptırmak şartıyla işe başlayabilecek olmasının son derece önemli noktaları oluşturduğunu vurguladı.


“Projeler, bundan sonra yarım kalmayacak”


Söz konusu kararın deprem açısından büyük risk taşıyan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Türkiye için önemli bir dönemi başlatabileceğinin altını çizen Karayel, böylece uzun süredir devam eden ancak istenilen hızda ilerlemeyen kentsel dönüşüm sürecinin daha etkili ve hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini aktardı. “Bu anlamda; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı kararın, bir anlamda kentsel dönüşümün önünü açacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullanan Karayel, “Kararla birlikte evini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşların, projenin tamamlanmaması gibi durumlarda yaşadıkları mağduriyetler ortadan kalkacak. Yeni yönetmelik kapsamında teminat mektubu ya da bina tamamlama sigortası yaptırmak demek, bundan sonra kentsel dönüşüm kapsamında projelerin yarım kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.


“Daha hızlı hareket etmek, kentsel dönüşümü hızlandırmak lazım”


Türkiye’de yaşanan deprem riskinden dolayı kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlar yıllardır Türkiye’de büyük bir depremin olabileceğini ifade ediyor. Tüm bunlarla birlikte; alınan yeni kararın ardından daha hızlı hareket etmek ve dönüşümü bir an evvel tamamlamak gerekiyor. Yalnızca İstanbul’da binlerce depreme dayanıksız bina mevcut. Bunları göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak lazım.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu!
    1. Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu!
    2. Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz..
    3. Bodrum Belediye Başkanı eline eldiveni..
    4. GSO’dan üyelerine personel..
    5. Didim’de başarılı okullar..
    6. TEM Otoyolunda 3 araç yandı
    7. Hava sıcaklıkları artıyor
    8. 2 terörist daha öldürüldü!
    9. Yüksekova’da sarıkız örümceği görüldü
    10. Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev..
    11. İkinci el satıcıları imtihanda ter..
    12. Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldı,..
    13. İstanbul seçimi bitti, sahillerde..
    14. Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde..
    15. BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu..
    16. Koyun yıkamaya giden abi kardeş..
    17. Söke Belediyesi araç filosunu..
    18. Başkan Bozdoğan, mahallerde..
    19. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
    20. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    21. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    22. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    23. Adana merkezli terör operasyonu..
    24. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    25. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    26. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    27. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    28. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    29. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    30. Kan bağışçılarına plaket
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı