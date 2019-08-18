Kentsel dönüşüm projeleri Yeşilyurt’un çehresini değiştiriyor

Yeşilyurt Belediyesi, ilçede huzur ve güven içerisinde yaşanacak mekanlar, binalar ve sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla çağdaş ve geleneksel mimarinin bir arada olduğu nitelikli kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyor.

Yeşilyurt’ta kentsel dönüşüm projeleri ilçenin çehresini değiştiriyor. Bu projelerin kendileri için farklı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan detaylı incelemelerin ardından tespit edilen bakımsız ve virane durumdaki çok sayıda konutun bulunduğu mahalleleri yollar, parklar, konut alanları, dinlenme tesisleri ile modern bir yerleşim alanına dönüştürmek amacıyla çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Başkan Çınar’ın talimatıyla kentsel dönüşüm projesine uygun olarak tespit edilen bölgelerde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Şahin Özer, Mehmet Nogay, Meclis üyeleri, birim müdürleri ve teknik personel, Turgut Özal Mahallesi’nde mahalle muhtarı, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnceleme ziyaretinin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Esen, çarpık yapılaşma ile çeşitli sorunlar yaşanan mahalleleri kentsel dönüşüm projesiyle daha nitelikli ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerinde bölgesinde marka olduğunu dile getiren Esen, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla kentsel dönüşüm stratejik planlarımız kapsamında mahallelerimizdeki incelemelerimize devam etmekteyiz. Kentsel dönüşümde bölgesinde marka olan ve örnek projeler uygulayan bir yerel yönetim olarak ilçemizi sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerimizi yeni projelerimizle taçlandırmayı hedefliyoruz. Başkan Yardımcılarımız, Meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarımızla birlikte Turgut Özal Mahallemizde kentsel dönüşüm projemizi uygulayacağımız alanda detaylı incelemelerde bulunduk. Hazırladığımız proje hakkında esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bilgiler paylaşıp, onların görüşlerini dinledik. Bütün yatırımlarımızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hizmetlerimizde de esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin görüşlerine başvuruyoruz, onların düşüncelerini alıyoruz. Gelen önerileri çalışmalarımıza dahil ederek projelerimizin daha güzel, kalıcı ve nitelikli olmasını sağlayacağız. Turgut Özal Mahallesi’nde üç etap halinde toplamda 68 dönümlük alanda kentsel dönüşüm projemizi uygulamak adına projemizi ve dosyamızı hazırladık. Hazırladığımız ön talep formlarıyla mahalle halkımızın ilgisini tespit ediyoruz, muhtarımızdan alınan imza neticesinde ilginin yüksek olduğuna şahit olduk. Mahallemizde çarpık yapılaşmanın çok olduğu, çürük yapının fazla olduğu bu bölgemizi kalite standardı yüksek konutlar, yeşil alanlar ve diğer hizmetlerle güzel bir görüntüye kavuşturmayı planlıyoruz. Bu bölgemizle alakalı hazırladığımız raporları bakanlığın ilgili yetkilileriyle paylaştık. Şu anda talep izleme ve fizibilite aşamasındayız. Yapılan ön çalışmada 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri ile tüm vatandaşlarımıza hitap eden, ilimizde hizmet veren başarılı ve güvenilir inşaat firmalarına kat karşılığı formülü üzerine yoğunlaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta tespit ettikleri 15 ayrı bölge için de kentsel dönüşüm projesini hazırladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Esen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla beraber yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm strateji planlama çerçevesinde buranın dışında 15 adet yeni projemiz daha bulunmaktadır. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, yeni dönemde kentsel dönüşümle alakalı farklı ve nitelikli projeler hazırlanması noktasında verdiği talimatın ardından bizlerde kentimizin ve ilçemizin mimari yapısına artı değerler katacak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı yeni projelere yoğunlaştık” diye konuştu.