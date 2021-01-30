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Ekonomi Kentsel dönüşüm KDV oranı ne kadar?
Ekonomi

Kentsel dönüşüm KDV oranı ne kadar?

Kentsel dönüşüm KDV 2021 | Afet riskine karşı yenilenmesi gereken binalar için ne kadarlık KDV uygulandığı merak ediliyor. Son olarak yapılan açıklamada KDV oranının düşürüldüğü açıklandı. Peki, kentsel dönüşüm KDV oranı ne kadar oldu 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-30 11:07:00 -
Kentsel dönüşüm KDV oranı ne kadar?

Türkiye’de başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı yenilenmesi gereken bina bulunuyor. Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin KDV indirimi yapıldı. Peki, kentsel dönüşüm KDV oranı ne oldu?

Kentsel dönüşüm KDV oranı ne kadar?

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.

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