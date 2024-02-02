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Gündem Kentsel dönüşüm kararları için iptal davası açan CHP'liler değil mi? Bu durumda sorumlusu belediye başkanı da olmuyor mu?
Gündem

Kentsel dönüşüm kararları için iptal davası açan CHP'liler değil mi? Bu durumda sorumlusu belediye başkanı da olmuyor mu?

Yeniakit Publisher
2024-02-02 22:12:00 -
Kentsel dönüşüm kararları için iptal davası açan CHP'liler değil mi? Bu durumda sorumlusu belediye başkanı da olmuyor mu?

CHP'lilerin kentsel dönüşüme karşı dava açtığı Hatay'da yıkımın sebebi açıklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 binanın 975'inin ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentin merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığını söyledi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı"nda gazetecilerle bir araya geldi.

Çelikkol, Başsavcılıklarınca yapılan çalışmalar hakkında, "Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bunlar bina bazlı değerlendirilerek, birleştirme sonucu bu dosyalar 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür" dedi.

Çelikkol, 2 bin 601 binada bilirkişi heyetlerince olay yeri incelemesi yapıldığını belirterek, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma süreci kapsamında Antakya ve Defne belediyelerindeki bina ruhsatı dosyalarına delillerin kaybolmaması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konulmuştur. Vefat olayı gerçekleşen binalara ait Antakya Belediyesinden 1370, Defne Belediyesinden 231 ruhsat dosyası Cumhuriyet Başsavcılığımızca taramaları yapılarak UYAP ve CD ortamına aktarılmış olup, söz konusu fiziki tüm ruhsat dosyaları emanet büromuzda muhafaza edilmektedir" diye konuştu.
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