Kentsel dönüşüm düşmanı beşli ittifak!

Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefet liderlerinin, devletin kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl köstek olduklarını anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İstanbul’da, büyük çoğunluğu 1999 depreminden önce yapılan binaların bulunduğu Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm yapılmak isteniyor..

En önemli sebep, tahmin ettiğiniz üzere depreme dayanıksız evlerin yenilenmesi..

Beykoz ilçesinin, AK Partili bir başkan tarafından yönetildiğini de belirtelim..

Ve yapılmak istenilen kentsel dönüşüme kimlerin kimlerin nasıl karşı çıktıklarını tek tek sıralayalım..

Ve Kahramanmaraş depreminden sonra, küçücük bir utanma duyguları varsa, kendilerinden bir özür bekleyelim..

Tokatköy ile ilgili olarak muhalefette yer alan beş partinin ortak yaptığı bir açıklama ile başlayalım..

Çok değil, şunun şurasında 5 ay önce yapılmış, açıklama..

Çağrının başlığı, “Tokatköy’de yıkımlar derhal durdurulmalı”

Bakın dikkat buyrun..

“Yapımlar dursun” denilmiyor..

“Yıkımlar dursun” deniyor..

Bir anlamda, “tahliyeler dursun” denilmiş oluyor..

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