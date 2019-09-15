Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirtti. Planda her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesinin öngörüldüğünü dile getiren Tellioğlu, “Bu da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması anlamına geliyor” dedi. Türkiye’nin her sene 1,5 milyon civarında konut ürettiğine dikkat çeken Tellioğlu, “Bunun en azından yüzde 30’unun kentsel dönüşüm kapsamlı olması lazım” diye konuştu.