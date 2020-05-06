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Aktüel

Kentpark’ta kafeterya yapımı start aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Kentpark içerisine yapılması planlanan kafeteryada çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:06:57 -
Kentpark’ta kafeterya yapımı start aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Kentpark içerisine yapılması planlanan kafeteryada çalışmalar aralıksız sürüyor.


Yaklaşık 600 metrekare inşaat alanı üzerine yapılacak olan Kafeterya inşaatına ait sözleşme Belediye binasında yüklenici firma ile imzalanmıştı.


Yer teslimi yapılan ve ilk kepçesi vurulan kafeteryanın aksi bir durum olmaması durumunda ramazan bayramından önce hizmete açılması hedefleniyor.

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