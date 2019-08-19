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Kent merkezine getirilen domuz görenleri korkuttu

Mersin’de lokanta sahibi olduğunu iddia eden biri tarafından kırsal bölgeden getirilen ancak tutulduğu kafesten yaralı olarak kaçan domuz, paniğe neden oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:16
Kent merkezine getirilen domuz görenleri korkuttu

Mersin’de lokanta sahibi olduğunu iddia eden biri tarafından kırsal bölgeden getirilen ancak tutulduğu kafesten yaralı olarak kaçan domuz, paniğe neden oldu. Kent merkezinde dolanan ve bir apartmana giren domuz, ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. Polis ekipleri domuzu getiren şahsı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Balkonda oturan bir vatandaş, caddede domuza benzer bir hayvanın gezdiğini fark etti. Önce emin olmayan ardından cep telefonunun kamerasıyla yakınlaştırarak hayvanın domuz olduğunu gören vatandaş, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre caddede gezip, apartmana giren domuzu yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu sırada polis ekipleri de domuzun getirildiği aracı bölgeye yakın bir yerde buldu. Arkasında kafes ve içinde şiş bulunan aracın sahibini de tespit eden ekipler, lokanta sahibi olduğunu söyleyen H.Y.A.’yı bularak, gözaltına aldı. Apartmanın içinde yaralı olarak yatan domuz da bulunduğu bölgeden alınarak, Veteriner Dairesi Başkanlığı’na götürülerek, tedavi altında alındı. Domuzu gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, domuzun alınmasının ardından rahat bir nefes aldı.



Soruşturma başlatıldı


Domuzu görüp ekiplere haber veren vatandaş, "Balkonda oturuyordum. Hayvanı köşede gördüm ve köpek geldiğini düşündüm. Ardından telefon kameramı açtım video çekmek için baktım ki köpek değil domuz. Yürüyerek devam etti. O sırada amca da arkadan yürüyordu. Daha sonra domuz apartmana girdi, ben de polisi ve itfaiyeyi aradım. Burada yattı, yaralı galiba" ifadelerini kullandı.


Domuzu getiren H.Y.A. ise lokantası olduğunu belirterek, "Domuzu yolda buldum. Yolda can çekişiyordu. Bulduğumda böyle yaralıydı. Kafesi muhafaza altına almak için oradan aldım. Dün gece getirdim bugün yetkililere verecektim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:16
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