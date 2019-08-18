Kent enstitüsü eğitimlerine yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesinin köy enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler, bin 691 katılımcı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmayı sürdürüyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren köy enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını, hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan enstitü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle ücretsiz olarak sunuluyor.

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsünde, toplam 8 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Girişimcilik 221, Sosyal Medya 203, Finans Okuryazarlığı 227, Gıda Güvenliği 125, Etkili İletişim 330, Müşteri İlişkileri 93, Fotoğrafçılık 253 ve İngilizce branşı 249 olmak üzere toplam bin 691 kişinin katılımıyla ile eğitimler devam ediyor. Diğer yandan derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.