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Keneye karşı lavanta ve kekik yağı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım üreticilerinin yanında sıcak hava dolayısıyla piknik yapmak isteyen vatandaşları keneye karşı uyardı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
Keneye karşı lavanta ve kekik yağı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım üreticilerinin yanında sıcak hava dolayısıyla piknik yapmak isteyen vatandaşları keneye karşı uyardı.


Arazide olan üreticilerin ve piknik alanlarına giden vatandaşları kene ısırmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yüzde 10 ile 40 arasında seyreden ölüm vakasıyla sonuçlandığına vurgu yaptı. Dr. Emine Sever, “Yüksek ölüm oranına sahip Kırım Kongo Kanmalı Ateşi vakalarında mevsim itibari ile risk yüksek boyutta. Arazide tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilerimize İl Müdürlüğümüz öncülüğünde, İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gerekli uyarılar ve bilgiler verilmektedir. Üreticilerimizden herhangi bir kene ısırığı durumunda en yakın sağlık kurumuna gitmelerinin yanında Tarım Müdürlüklerine de vaka bildirimi yapmalarını istiyoruz. Ekiplerimizce gerekli ilaçlama çalışmaları da süratle yerine getirilecektir” şeklinde konuştu.


“Anne babalar dikkat”


Yaz aylarında riski arttıran diğer bir faktörün de piknik alanlarına giden vatandaşlar olduğunu anlatan Sever, “Havaların güzelleşmesiyle birlikte doğal olarak vatandaşlarımız piknik ve mesire alanlarına kendilerini attı. Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemelerini istiyoruz. Hızlı bir seyir izleyen viral ve hemorajik (kana yayılan) bir hastalık olan Kırım Kongo Kanmalı Ateşi’nin erken teşhis edilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.


Vaka ihbarlarının hastalığın konağı ve yayılmasının ana kaynağı olan kenelerin ilaçlanması açısından çok önemli olduğuna işaret eden Emine Sever, “Kene tarafından ısırılan vatandaşlarımızın en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna giderek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine de vaka ihbarında bulunmalarını istiyoruz. İl Müdürlüğü olarak kırsalda ve şehirde ihbarların değerlendirilmesi konusunda hazırlıkları tamamladık” dedi.


“Keneye karşı lavanta ve kekik yağı”


İl Tarım ve Orman Müdürü, Kırım Kongo Kanmalı Ateşi hastalığının yayılmasının ana etkeninin keneler olduğuna vurgu yaparken, vücudun tamamını örten ve açık renkli giysiler giyilmesi gibi önleyici fiziksel tedbirlerin alınması gerektiğini belirti. Bunun yanında Sever, yapılan araştırmalara göre araziye çıkılmadan önce lavanta ve kekik yağı gibi keneleri uzak tutan kokuların sürülmesinin de kene ısırması riskini azalttığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
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