Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs ormanlık alan içinde açmış olduğu tarlada kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkilerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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