Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı
Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:41
Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs ormanlık alan içinde açmış olduğu tarlada kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkilerine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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