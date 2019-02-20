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Kenevir üretimi için çok sayıda kişi başvuru yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
Kenevir üretimi için çok sayıda kişi başvuru yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, birçok üreticinin kenevir üretimi konusunda başvuru yaptığını, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu, konunun sıcaklığı ile acilen keneviri işleyebilecek tesislerin yapılması gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile gündeme giren kenevir konusunda uzun yıllar araştırma yapan Doç. Dr. Selim Aytaç, kenevir açıklamalarının üreticide karşılık bulduğunu kaydetti. Kenevirin önemine değinen Doç. Dr. Selim Aytaç, "9 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanımızın kenevir tarımına destek verileceğini açıklamasından sonra, üretim için çok sayıda üretici başvuru yaptı" dedi.



"2022’de büyük oranda tohum ihtiyacı karşılanacak"


Kenevir üretiminin Türkiye’de dar bir alanda yapıldığını hatırlatan Aytaç, "Buradan da 2 ton civarı bir tohum üretiliyor. 2019 yılı ekim sezonunda Türkiye’de 800 dekar bir alanda üretim bekliyoruz. 800 dekar araziden çıkan ürünün el ile işlenmesi mümkün değil. Çünkü bir hayli zaman alıyor ve emek sarf ediliyor. Sapından lifinin ayrılması için bir tesis, lifinin değerlendirilmesi için bir tesis, kelek adı verilen sapının da değerlendirilmesi için bir tesis gerekmektedir. Çok acil olarak bu işletmelerin 2020’nin ortalarına kadar mutlaka kurulması lazım. Diğer türlü üretilen ürünler elde kalabilir. Ürünler belli bir süre saklanabilir ama üreticinin bunu saklaması gibi bir ekonomik bir lüksü yok. Elde edilen ürünlerin de pazarlanması için bir sistem lazım. Yoksa üretici kenevir tarımına küser. Çünkü alıcısı olmadığı zaman kenevir tarımının gelişmesi zor olur. Halihazırda kenevirle çalışan bir tesis Türkiye’de yok. Bu konuda devletimizin ikinci bir acil eylem planı olarak sanayi tesisi kurulması noktasında bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ürün ekim sezonu yaklaşıyor. Şu anda üreticinin ürünleri nereye pazarlayacağı belli değil. Bu sorunun çözülmesi lazım. Yoksa hızlı bir şekilde ilerlememiz mümkün değil. Devletimizin tohumluk üretimi konusunda bir çalışması var. 2022 yılında Türkiye’nin bir çok yerinde ekimi karşılayabilecek kadar tohum üretim programı yapıldı. Fakat ikinci adım olan sanayi sektörüne hazırlık için adımların atılması lazım. Çiftçinin ürettiği mahsul elinde kalırsa bu çiftçinin küsmesine sebep olur. Sanayiye en hızlı olarak kağıt sektörü ile giriş yapılabilir. Çünkü kenevir daha önce Türkiye’de kağıt sektöründe kullanılıyordu. İkinci olarak tekstil sektörünü gösterebiliriz. Sektörel bazda bir tesis kurulması lazım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  1. doğa

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