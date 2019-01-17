“Kenevir pazarı 2025’te 11 milyar doları bulacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği kenevir üretimi konusu güncelliğini koruyor. Uzun yıllar tıbbi amaçlar dışında Türkiye’de üretimi yasak olan ve 2016 yılında 19 ilde üretimi serbest olan kenevirin onlarca sektörde 50 bin çeşide varan bir üretim skalası olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, “Konuya küresel bazda baktığımızda dünya kenevir pazarı 2017 yılında 4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları bulması bekleniyor” dedi.

Farklı alanlarda kullanılıyor

Türkiye’nin kenevir üretiminde tarihten gelen bir avantaja sahip olduğunu belirten Karataş, “Osmanlı döneminde genellikle Karadeniz bölgesinde ekilen kenevir, liflerinin son derece dayanıklı olması nedeniyle çuval, halat ve ağ yapımının yanında, Osmanlı donanmasının yelken, urgan ve halat ihtiyacını da karşılardı” diye konuştu.

Ana vatanı Türklerin ana yurdu Orta Asya olan kenevirin Türkiye’de tıbbi amaçlar dışında üretimi, yapılan uluslararası anlaşmalar gereği yasaklandığını hatırlatan Karataş, şunları söyledi:

Üniversitede tartışılacak

“İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 19 Ocak Cumartesi günü İkinci Endüstriyel kenevir Forumu-Köye Dönüş Projesi” başlıklı bir etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda konuyla ilgili bilim insanları 20’den fazla tebliğ sunacak. İlkini 20 Ocak 2018’de yine İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlediğimiz bu foruma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu da davet ettik. Kullanım alanı ve yararları saymakla bitmeyen kenevir ekiminin bir devlet politikası olarak ele alınıp üretiminin teşvik edilmesi son derece yararlı ve umut verici. Bu hamlenin ekonomimize büyük bir katma değer sağlayacağını umuyoruz.”