Kenelerle ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kene vakalarının artan sıcaklıklarla nasıl bir ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucu kenelerin, sıcaklık arttıkça köpekler yerine insanları tercih ettiği ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında iki kutudan birine insan, diğerine köpek konuldu ve kan emen keneler, kutuların arasında dolaşması için serbest bırakıldı.

İncelemeler sonucu, ölümcül Rocky Mountain Benekli Ateşi hastalığını taşıyan kenelerin, sıcaklığın artmasıyla birlikte insanlara yönelme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Laura Backus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sıcaklık 23.3 C'ten 37.8 C'ye yükseldiğinde, hastalık taşıyan kahverengi köpek kenelerinin insanları köpeklere tercih etme olasılıklarının 2,5 kat daha fazla olduğunu bulduk. Çalışmamız, hava ısındığında insanlarda RMSF enfeksiyonlarına karşı çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.