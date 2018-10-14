Kendisiyle evlenmek istemeyen kuzenini öldürdü, Irak'ta enselendi

Almanya'nın Hannover kentinde, 2016 yılında, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı Şilan Pisso'yu (21) silahla vurarak, öldüren Sefin Numan Pisso (24), Irak'ın Duhok kentinde yakalandı.

Olay, 13 Mart 2016 tarihinde, Hannover'da düzenlenen düğün töreninde meydana geldi. Sefin Numan Pisso, yakınlarının düğününde, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı üniversiteli Şilan Pisso'yu silahla vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçarak, izini kaybettiren Pisso, 2 yıl boyunca Interpol tarafından arandı. Irak'taki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Sefin Numan Pisso, dün Duhok kentinde yakalandı. Pisso'nun, tanınmamak için birkaç kez estetik ameliyatı olduğu, buna rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) bağlı peşmerge güçleri tarafından yakalandığı belirtildi. Pisso'nun, 1,5 yıldır Irak'ta olduğu; ancak estetik ameliyatları nedeniyle tanınmadığı kaydedildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Sefin Numan Pisso'nun, Almanya'ya iade edilip, edilmeyeceğinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Şilan'ın babası 'intikam aldılar' demişti

Öte yandan Şilan Pisso'nun babası, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ta bir yardım kuruluşunda çalıştığım sırada abim, kızımın oğluyla evlenmesini planladı ve nişan takmış. Kızım, bana amcasının oğlu Sefin ile evlenmek istemediğini söyledi. Ben de nişanı bozdum. İntikam için kızıma kıydılar. Katilin bir an evvel yakalanmasını istiyorum. O bir katil. Yakalanıp, en ağır cezayı alması lazım. Günahsız birini öldürdü" demişti.