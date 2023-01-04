Kendisini savunan sözde ilahiyatçıya tokat gibi cevap! Halil Konakcı: Aman beni savunma

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Ankara Melike Hatun Camisi'nin İmamı Halil Konakcı Hoca, Erzincan Valisi'ni ziyaretinde takke takması sebebi ile bazı çevrelerin hedefi oldu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Atatürkçü Düşünce Derneği'nin suç duyurusu, "Takke takılmasında suç unsuru yoktur" gerekçesi ile işleme konulmadı.

Halil Konakcı Hoca, kendisini takkesi üzerinden hedef alan Türkan Saylan'ın mirası Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tepki gösterdi. Konakcı Hoca, "Atatürkçü Düşünce Derneği avukatı mülki bir amiri takke ile ziyaret etmem hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, suç bulunmadığına karar verdi. Bu çapsız avukat aynı mülki amiri bir papazın dini kıyafetle ziyaret etmesine ses çıkarmamıştı. Yani bunlar açık İslam düşmanı." dedi.

LGBT'li sapkınlara verdiği destekle ön plana çıkan ve birçok sapkın fikri savunan sözde İlahiyatçı Fatma Yavuz, Halil Konakcı Hoca'nın mesajını alıntılayarak, "Hoca bu sefer haklı, bir imamın takke takmasından daha doğal ne olabilir? Kadınların mini eteğini savunduğumuz gibi sizin takkenizi de savunuruz Hocam. Bırakın bu saçmalıkları, insanlar kendi kimliğini özgürce yaşasın." paylaşımı yaptı.

Sapkının desteğini geri çevirdi!

Halil Konakcı Hoca ise Fatma Yavuz'un desteğini kabul etmeyerek, şu ifadeleri kullandı:

Aman Fatma yavuz aman sen beni sakın savunma. Hayatını LGBT'lileri, ermenileri, İslam düşmanlarını savunmaya adamış birinin beni müdafaa etmesini asla istemem. Allah senin ve zihniyetinin gölgesini gölgeme değirmesin. Sen ve zihniyetinin bana olan düşmanlığı beni mutlu ediyor.