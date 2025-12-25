  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kendisini polis olarak tanıtıyordu... Polisi gördü
Yerel

Kendisini polis olarak tanıtıyordu... Polisi gördü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kendisini polis olarak tanıtıyordu... Polisi gördü

Antalya'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, kendisini sivil polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı anlaşılan şahıs şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, kendisini sivil polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli M.D.'nin farklı tarihlerde iki ayrı müştekiyi hedef aldığı belirlendi. Şüphelinin, H.D. isimli müştekiye, "Elimde sana ait uygunsuz görüntüler var, para karşılığında sildiririm", N.T. isimli müştekiye ise "Uyuşturucu satıcılarıyla ortak hareket ediyorsun, seni emniyette uyuşturucu satıcısı olarak işlem yaptırırım" şeklinde söylemlerle baskı kurduğu, bu yöntemlerle toplam 53 bin Türk lirası aldığı tespit edildi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D. isimli şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcılar cezasını buldu
Resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcılar cezasını buldu

Gündem

Resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcılar cezasını buldu

Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmışlar! 25 kişi tutuklandı
Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmışlar! 25 kişi tutuklandı

Gündem

Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmışlar! 25 kişi tutuklandı

Dolandırıcılığa son verecek uygulama
Dolandırıcılığa son verecek uygulama

Teknoloji

Dolandırıcılığa son verecek uygulama

10 bin lira yatırıp günde 2 bin lira kazanacaktı! 98 bin lira dolandırıldı
10 bin lira yatırıp günde 2 bin lira kazanacaktı! 98 bin lira dolandırıldı

Gündem

10 bin lira yatırıp günde 2 bin lira kazanacaktı! 98 bin lira dolandırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23