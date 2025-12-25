Kendisini polis olarak tanıtıyordu... Polisi gördü

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, kendisini sivil polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli M.D.'nin farklı tarihlerde iki ayrı müştekiyi hedef aldığı belirlendi. Şüphelinin, H.D. isimli müştekiye, "Elimde sana ait uygunsuz görüntüler var, para karşılığında sildiririm", N.T. isimli müştekiye ise "Uyuşturucu satıcılarıyla ortak hareket ediyorsun, seni emniyette uyuşturucu satıcısı olarak işlem yaptırırım" şeklinde söylemlerle baskı kurduğu, bu yöntemlerle toplam 53 bin Türk lirası aldığı tespit edildi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D. isimli şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.