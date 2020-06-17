  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kendisini evine almayan halasını pompalı tüfekle başından vurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:15:49 -
Kendisini evine almayan halasını pompalı tüfekle başından vurdu

KONYA (AA) - Konya'da evine almadığı yeğeni tarafından başından tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak'ta ikamet eden halası Döndü G'nin (47) evine gelen Haydar G. (19), ailevi nedenlerden dolayı aralarında husumet bulunduğu için eve alınmadı.

Duruma sinirlenen Haydar G, pompalı tüfekle halasının bulunduğu odanın penceresine doğru ateş etti. Başına saçma isabet eden Döndü G, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, infaz düzenlemesi kapsamında yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı