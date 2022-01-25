Kendisini dev aynasında gören İmamoğlu yine alay konusu oldu! Düştüğü durumdan utanıp utanmadığı merak konusu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden beri İstanbul'un sorunları dışında hemen her işle meşgul olup, kendisinden hizmet bekleyen İstanbulluları yine unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlar evlerine gitmeye çalışırken, "balık" lokantasında "alemde" ortaya çıktı.

Muhalefet partisi liderlerinin, kendisini, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetecek kadar ileri gitmesinden güç bulan İmamoğlu, İstanbullu hizmet beklerken, farklı şehirlerde boy gösterip, kendisini dev aynasında gördü.

İstanbul'da yaşanan son kar yağışında da sınıfta kalan İmamoğlu, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. İmamoğlu'nun içinde bulunduğu durumdan utanıp, utanmadığı ise merak konusu.