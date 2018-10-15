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Kendisini bıçaklayan eski sevgilisi tahliye edildi, genç kız sinir krizi geçirdi

Muğla'da, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K.'yi (23) karnından bıçakla yaralayıp dalağını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Hüseyin G., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, Hüseyin G.'yi pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarı dikkate alarak tahliye vermesinin ardından genç kızsinir krizi geçirdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
Kendisini bıçaklayan eski sevgilisi tahliye edildi, genç kız sinir krizi geçirdi

Olay geçen Temmuz ayında Menteşe ilçesi, Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüşe çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin G. ile aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi olan kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin G., üzerinde taşıdığı bıçakla genç kızı karnından yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tuğçe K.'nin dalağı alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hüseyin G., hakkında, 'vasıflı bıçakla yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bıçakladığını fark etmemiş!

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Hüseyin G. ile mağdur Tuğçe K. ve avukatlar hazır bulundu. Son savunmasını yapan Hüseyin G., "Elimdeki bıçağın Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim. Kesinlikle bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Güney'i, pişmanlığını, yargılama sürecindeki davranışlarını, gözaltı ile tutukluğundaki geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarını da dikkate alarak tahliye etti.

Kararın ardından genç kız sinir krizi geçirdi

Karardan sonra duruşma salonundan ayrılan Tuğçe K., adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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