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Dünya Kendisini Afrika Birliği Başkanı olarak tanıttı İtalya Başbakanı'na telefon şakası yaptı! Meloni'den skandal sözler
Dünya

Kendisini Afrika Birliği Başkanı olarak tanıttı İtalya Başbakanı'na telefon şakası yaptı! Meloni'den skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-11-02 06:54:00 -
Kendisini Afrika Birliği Başkanı olarak tanıttı İtalya Başbakanı'na telefon şakası yaptı! Meloni'den skandal sözler

Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ukrayna savaşı, Avrupa'yı etkileyen düzensiz göç konularında söylediği sözler ortaya çıktı.

"Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov tarafından 18 Eylül'de yapılan ve İtalya Başbakanlığının da dün bir açıklamayla doğruladığı telefon şakasının kaydı, sosyal medyaya ve İtalyan basınına düştü.

Rus komedyenlerden birinin, kendini Afrikalı bir lider gibi tanıtıp konuştuğu Meloni'nin, telefon görüşmesinde, "Ukrayna'daki çatışmayla alakalı tüm taraflarda bir yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor. Sorun, uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmaktır. Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor. Bu, çatışmanın kaderini değiştirmedi. Çözüm bulmaya çalışmazsak bunun uzun yıllar sürebileceğini herkes anlıyor. Ancak Ukraynalılar yapmaları gerekeni, doğru olanı yapıyorlar ve biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ayrıca söz konusu görüşmenin kaydına göre Meloni, muhatabının, düzensiz göç konusundaki fikirlerini sorması üzerine, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Meloni, Avrupa Birliği'ndeki diğer üyeleri kastederek, "Sorun şu ki bu konu, diğerlerinin umurunda değil, İtalya'nın bu sorunu tek başına çözmesi konusunda herkes hemfikir." yorumunu yapıyor.

Meloni'nin, muhatabına, "Nijer'de olanlar Fransa'ya karşı mı?" ve "Fransa bir müdahale peşinde mi?" sorularını da yönelttiği kayıtta yer alıyor.

Meloni'nin Rus komedyenlerin telefon şakasına maruz kalmasıyla ilgili haberler üzerine İtalya Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekar tarafından yanıltılıp; söz konusu kişinin, Başbakan (Meloni) ile görüşmesini sağladığı için üzüntü duymaktadır." ifadesi yer almıştı.
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Yorumlar

telefon sakası ::)

meloni hanım haklı konusmus macrona rest ceken bir italyan milliyetcisi seversiniz sevmezsiniz kendi ülkesini korumaya calısyor mülteci konsunda durumları ayı türkiye gibi basbakan yardımcısı var Türkiyeye atıp tutan.ona sunu derim siz pkk derseniz bizde italyan örgütü kızıl tugaylar deriz anlayana(türkler olarakta bilmeyenler arastırsın)
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