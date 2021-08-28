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Dünya Kendisini Afganistan Cumhurbaşkanı ilan etmişti... Flaş Taliban çıkışı
Dünya

Kendisini Afganistan Cumhurbaşkanı ilan etmişti... Flaş Taliban çıkışı

Eşref Gani'nin yurt dışına kaçması sonrasında kendisini Afganistan Cumhurbaşkanı ilan eden Ahmet Mesut'la birlikte Pencşir direnişinin liderliğini üstlenen Emrullah Salih, halkın Taliban'ın yönetim modelini kabul edemeyeceğini savunarak, "Yönetimleri fazla uzun sürmez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:08:00 -
Kendisini Afganistan Cumhurbaşkanı ilan etmişti... Flaş Taliban çıkışı

Afganistan’da kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih, Taliban’ın metotları “halka kabul edilemez geldiği” için ülkeyi yönetmesinin uzun sürmeyeceğini savundu.

Taliban ülkede yönetimi ele geçirmeden önce Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olan Emrullah Salih son gelişmelerle ilgili Euronews’e konuştu.

Salih, DEAŞ'ın üstlendiği dün Kabil Havaalanı’nda meydana gelen kanlı intihar saldırılarının arkasında da Taliban’ın olduğunu savundu.

Ülkeyi neden Cumhurbaşkanı Eşref Gani gibi terk etmediniz?” şeklindeki soru üzerine Salih, “Ben Ahmet Şah Mesut’un bir askeriyim. Onun sözlüğünde ülkenin kötü zamanında kaçmak veya başka ülkeye sığınmak gibi bir şey yok. Eğer kaçmış olsaydım, fiziksel olarak hayatta olabilirdim ama dünyanın herhangi bir köşesine ulaşır ulaşmaz ruhen anında ölürdüm.” dedi.

Afganistan’da devrik hükümetin Taliban mahkumlarını serbest bırakması konusunda ABD’nin baskısını eleştiren Salih, “Ben de kusursuz bir insan değilim, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak bu kararı veto edemezdim. Maalesef ABD hiç de diplomatik olmayan ve yanlış bir şekilde bizden mahkumların serbest bırakılmasını, aksi takdirde ekonomik, askeri ve silah yardımının kesileceği tehdidinde bulundu. Biz bunları bırakırsak dönüp bize karşı savaşacaklarını söylemiştik.” dedi.

Salih, iki üç gün önceden Taliban’ın Kabil Havaalanı’nda bir dizi bombalama eylemi gerçekleştirmek istediğini bildiklerini iddia ederek, “IŞİD’in bu saldırıları yaptığı dünyaya yayılıyor ancak bu saldırıların ardından Taliban var.” dedi. Salih ayrıca, Pakistan'ı ülke için "vekil grup" olarak adlandırdığı Taliban'a emir vermekle suçladı.

Salih, “Taliban'ın ne dış ne de iç meşruiyeti var ve yakında Pencşir yanı sıra onlara karşı direnişin artmasıyla birlikte derin bir askeri kriz ile karşı karşıya kalacaklar.” dedi.

Emrullah Salih, AB’nin ahlaki sorumluluğunu üstlenip Afgan Ulusal Direnişine siyasi olarak destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Deli

Sizde bu abd ... ni haber yapıp ciddiye aldınız.
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