Kendisine yakın isimden İmamoğlu’nu rezil edecek örnek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği sözde “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Burada İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusuna verecek cevap bulamayınca, gazetemizin yaptığı bir haberi çarpıtarak kurumumuza kendince tepki gösterdi, bu yüzden soruya cevap vermeyeceğini söyledi.

Türkçe dil bilgisinden yoksun ve virgülün bile gayesini bilmeyen İmamoğlu, kendisi hakkında yayınladığımız, "Hayvan, Ekrem'in umrunda değil" başlıklı haberin kendisine hakaret olduğunu savundu ve Akit TV muhabirine sert çıktı.

Yaşananların ardından İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı. Siyasi olarak kendisine yakın bir duruş sergileyen gazeteci Cengiz Alçayır da, İmamoğlu'na dil bilgisi dersi verdi ve Akit'e destek çıktı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Alçayır'ın İmamoğlu'na verdiği cevap da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Alçayır'ın İmamoğlu'nu yakından tanıyan birisi olduğunun altını çizerek, "Bir virgül neler değiştirir. Ama siz işte paralı okullarda okursanız, babanızın paralarıyla Kıbrıs'tan, oradan buradan yüksek lisans almaya kalkarsanız o virgülün kıymeti harbiyesini bilemezsiniz" diye konuştu.