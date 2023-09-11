Kendisine talip olan takımı duyan Crespo "yok artık" dedi

Yapacağı 6 numara transferinin önünü açmak isteyen Fenerbahçe, yabancı sayısını 13'e düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Miguel Crespo'yu kiralamayı planlarken Portekizli yıldız, kendisine talip olan Pendikspor'u reddetti.

Haberler.com'un haberine göre, geçen sezon oynanırken Atletico Madrid gibi dünya devlerinin listesinde olan Miguel Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertliler, Crespo ile önce sözleşme yenilemek ardından ise kiralamak istiyor.

Crespo'dan bonservis geliri hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuca bağlanması bekleniyor.