Kendisinden 33 yaş küçük kadınla gayr-i meşru ilişki yaşadığı iddia edilen İYİ Parti Antalya İl Başkanı ile ilgili şok gelişme

Kendisinden 33 yaş küçük Elif Şahin ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı iddia edilen İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti.

4 aylık hamile olduğunu belirten Elif Şahin isimli kadın, Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32) isimli kadın, İP'li Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili emniyet güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edilirken, iddiaların odağındaki isim olan Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İlişki yaşadığı 4 aylık hamile kadını tehdit ettiği iddiasıyla gündeme gelen Başaran, “Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için her türlü teste rızam var. Partimin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

Hiranur Vakfı'na atılan iftirada fırsat bulup TBMM kürsüsünde tarikatlara kin kusan Meral Akşener'in İP'li Başaran hakkında ne söyleyeceği merakla bekleniyor.