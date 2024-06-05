Kendisi ile birlikte ‘caydırıcılığı’ da yanıyor

Dikkatler, günlerdir Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki tırmanışa sahne olan Lübnan sınırına çevrilmiş durumda. Hizbullah'ın son iki günde yaptığı saldırıların sonucunda İsrail'in kuzeyinde on bin dönüm arazi kül oldu. Alevler, pazartesi günü Lübnan sınır bölgesindeki Kiryat Şimona'ya düşen füzelerle tetiklenerek gece boyunca 15 yerleşimi etkisi altına aldı. İsrail medyası, çıkan yangınların yol açtığı kayıpların boyutunu vurgulayarak, “tamamen yanan toprakların rehabilitasyonunun yıllar süreceği” öngörüsünde bulundu. Yangından etkilenen yedisi asker 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah füzeleri nedeniyle bölgede çıkan büyük yangın sonucunda iletişim altyapısının zarar görmesi nedeniyle bazı yerleşimlerde iletişim sistemlerinde arızalar meydana geldiğini bildirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah “İsrail'in içlerine operasyon” mesajları veriyor, Tel Aviv tarafında ise geniş çaplı bir savaş başlatılması çağrıları yükseliyor, sınır bölgelerinde Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı tatbikatlar düzenleniyor.

'TEL AVİV'DE ROKETLERLE KARŞILAŞACAKSINIZ'

Alevler içinde kalan Katzrin yerleşimden bir yetkili Ynet haber sitesine, Hizbullah'ın saldırılarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kuzeyin başı belada. Üzerimize üzerime geliyorlar ve bu duruma gerçek bir cevap ya da karşılık veremediğimizi hissediyoruz. Daha da kötüye gittiğini hissediyoruz. Kuzey artık yıkılmış ve terk edilmiş bir yer.” Kiryat Şimona Belediye Sözcüsü Doron Shnaper, KAN TV kanalına şu çarpıcı ifadeleri sarfetti: "Politikacılar o kadar çok konuşuyor ki hiçbir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar. Kuzeyde yaşayanların, sekiz ay boyunca böyle yerinden edilmiş olarak bırakılabileceğini ve bunun sorunu çözeceğini düşünen herkes büyük hata yapıyor. Kiryat Şimona'nın icabına bakmazsanız Tel Aviv'de terör ve roketlerle karşılaşacaksınız ancak o zaman çok geç olacak. İsrail, 2024'te bize en temel gereksinimi, güvenliği sağlayamıyor. Hizbullah bizimle savaşıyor ve biz neredeyse hiçbir şey yapamıyoruz."



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'LÜBNAN'I TAŞ DEVRİ'NE GÖNDERECEĞİZ DİYEN BİR BAKAN VARDI'

İsrailli muhalefet milletvekilleri, Hizbullah ile artan sınır çatışmasını kontrol edemediği için hükümeti eleştirdi; aşırılıkçı bakanlar ise hükümetin Lübnan'da savaşa girme zamanının geldiğini ilan etti. Bu isimlerin başında gelen Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yangınlar üzerine “Tüm Lübnan'ın yanma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı. Savaş Kabinesini hedef alan fanatik Bakan, “Şu anda kuzeyde yaşananlar iflastır.” dedi ve Lübnan cephesinde gerilimin “en üst düzeyde” tırmandırılması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da yasadışı bir yerleşimde yaşayan aşırılıkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savunma Bakanı Galant'a seslenerek, "Kısa süre öncesine kadar Lübnan'ı Taş Devri'ne geri göndereceğimizi söyleyen bir Savunma Bakanı vardı. Bunu yapmanın zamanı geldi. Tüm İsrail halkının tam desteği var." şeklinde konuştu.

YENİ TAHLİYE DALGASI

Muhalefet lideri Yair Lapid sosyal medyada şunları yazdı: “Kuzey alevler içinde kalıyor ve İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor. Hükümetin Gazze'de ertesi gün için bir planı yok, sakinleri kuzeye geri gönderme planı yok, yönetimi yok, stratejisi yok. Tamamen terkedilmiş bir hükümet. Ülke yanıyor ama umurlarında bile değil.”

Savaşın başından beri yüz bini aşkın yerleşimci kuzeyden tahliye edildi. Hizbullah'ın çatışma alanını genişletmesi ve günlük operasyon sayısını 11'e kadar çıkartması üzerine İsrail basını, başta Kiryat Şimona olmak üzere birçok yerleşimde yeni bir tahliye dalgasının başladığını aktardı.

DIŞ UYARILAR 'SAVAŞ' DİYOR

Lübnan yayını el-Ekber'e göre İngiltere, Lübnan'ı İsrail'in haziran ortasında kapsamı ve süresi belli olmayan geniş çaplı bir saldırı başlatacağı konusunda uyardı ve Beyrut'a “savaş için gerekli hazırlıkları yapmasını” tavsiye etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ise pazartesi günü ilk resmi ziyaretini Beyrut'a yaparak, İsrail'i Lübnan'a topyekûn bir savaş başlatmaması konusunda uyardı.