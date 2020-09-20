Kendisi giyemiyor muhtaca giydiriyor
Muğla Ortaca’da yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, bir hayalle başladığı ayakkabı tamirciliği ve sandalet üretimini 47 yıldır yapıyor.
Bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldığını, belden aşağısı tutmadığı için de 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemediğini belirten Yukarlı, “Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim diyerek ayakkabı tamircisi olmaya karar verdim. İnsanların bir ayakkabıyla bile ne kadar mutlu olabileceğini çok iyi bildiğim için mesleğimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım” diyor.