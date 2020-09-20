Kendisi giyemiyor muhtaca giydiriyor

Bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldığını, belden aşağısı tutmadığı için de 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemediğini belirten Yukarlı, “Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim diyerek ayakkabı tamircisi olmaya karar verdim. İnsanların bir ayakkabıyla bile ne kadar mutlu olabileceğini çok iyi bildiğim için mesleğimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım” diyor.