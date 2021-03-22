Kendisi duyurdu! Putin'den flaş aşı kararı

Dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısının sahibi Rusya'dan flaş bir haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kovid-19 aşısı yaptıracağını duyurdu.

"Yarın, aşı olmayı planlıyorum"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hangi aşıyı olacağı ise açıklanmadı

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının 'Putin'in hangi aşıyı olacağı' sorusunu yanıtladı. Peskov, "Üç aşımızdan birini olacak" dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4.3 milyon kişinin koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4.3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Putin, "Rusya genelinde 6.3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4.3 milyonu ise tamamen aşılandı ki bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.