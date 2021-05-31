Kendisi düşüremedi, firari mafya lideri düşürecek sanıyor... Can Dündar'dan büyük sevinç! "Sedat Peker'e haber gönderdim"

FETÖ'cülerin güdümündeki Ahval internet sitesinin Youtube kanalında yayınlanan Konuşa Konuşa programında, Almanya'da firari olarak bulunan Can Dündar, yine kendisi gibi firari durumdaki Sedat Peker'in yayınladığı videolar hakkında açıklamalar yaptı.

Dündar, Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaları değerlendirirken bir itirafta da bulundu ve Peker'le görüşmek için kendisine haber yolladığını söyledi.

Can Dündar yaptığı temaslarla ilgili olarak, "Şunu da itiraf edeyim Sedat Peker'e bir haber gönderdim, görüşme talebiyle. Orada bir haber kaynağı var bazı söylediklerini 'check' etmek, bazılarının üzerine gitmek gerekecektir. Kabul ederse yüz yüze görüşmeyi, geçmişte yaptıklarından pişmanlığı olup olmadığını sormayı isterim." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in Youtube üzerinden yaptığı açıklamalar ile moral bulduğu gözlenen Can Dündar, intikam mesajları vermeyi de sürdürdü.

FETÖ'nün Cumhuriyet Gazetesi'ni etki altına alma girişiminin kilit ismi olarak görev yapan ve bu vasfı ile Türk basın tarihine geçen Dündar, mevcut iktidara ve yargı camiasına, "stadyumlarda yargılanacakları ve büyük cezalar alacakları" yönünde tehditler savurdu!

"Bavulumu toplamaya başladım!"

Firari olarak yaşadığı Almanya'da Türkiye'ye geri dönmek için hazırlıklarına başladığını da anlatan Dündar "Türkiye'ye dönecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Pazar günü cumartesiye oranla çok daha yükseldi o ihtimal. O günün yaklaştığını görüyorsun. Bu 6 ay mı olur, 1 yıl mı, 2 yıl mı olur... Seçimi mi bulur, bilmiyorum ama ben bavul toplamaya başladım."