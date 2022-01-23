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Sağlık Kendinizi zehirlemeyin, tuz yerine bunları kullanın!
Sağlık

Kendinizi zehirlemeyin, tuz yerine bunları kullanın!

Sağlıklı bir yaşam sürmek için diyet yapsanız da yapmasanız da günlük alacağınız tuz miktarı en fazla 1.5 çay kaşığı olmalıdır. İşte tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar...

Yeniakit Publisher
2022-01-23 17:07:00 -
Kendinizi zehirlemeyin, tuz yerine bunları kullanın!

 

Diyet listelerinin baş düşmanı olarak sayılan tuz yemeklere verdiği lezzetle en vazgeçilemeyecek olan tatların başında geliyor. Tuz, fazla tüketerek çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmadan ölçülü tüketilmesi gereken bir gıdadır. Uzmanlara göre bir insanın günlük tuz alımının normalden fazla olması, vücutta bulunan organlar için çok tehlikelidir. Ayrıca diyet yaparken en çok kötülenen maddelerden olan tuzu başka yiyeceklerden karşılamak daha doğrudur.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için diyet yapsanız da yapmasanız da günlük alacağınız tuz miktarı en fazla 1.5 çay kaşığı olmalıdır. 

Tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar

Yemeklerin lezzetini arttırmak ve tuz yerine geçebilecek bazı baharatlar bulunuyor. Bunlar; 

Maydanoz

Nane

Kekik 

Dereotu 

Fesleğen

Rezene gibi tatları kullanarak yemekleri lezzetlendirebilir ve tuz alımını azaltabilirsiniz. 

 

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