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Kendini savunamayan Fatih Portakal, Erdoğan'a bu cevabı verdi

Halkı sokağa davet eden FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın eleştirileri karşısında kendini savunamadı.

16 Aralık 2018 Pazar 16:59
Kendini savunamayan Fatih Portakal, Erdoğan'a bu cevabı verdi

Fatih Portakal'ın Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği "Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert sözlerle karşılık vermişti.

"Kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu..."

Erdoğan, "Ahlaksız" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullandığı Portakal için "Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal cevap verdi

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın kendisi hakkında kullandığı ifadelere yanıt veren Portakal, şu ifadeleri kullandı. "Başları kesilmelidir," diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:59
  1. Fatih Portakal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. FOX TV

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