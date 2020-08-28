Kendini öldüren terörist Ebru Timtik'in avukatlığını yapmak solak camiaya kaldı

Mezhepçi sol terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan baskında hain örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır ile birlikte enselenen terörist avukatı Ebru Timtik cezaevinde başladığı ölüm orucu eylemi sonucu hayatını kaybetti.

Solak camia sahip çıktı

Kendi kendini öldüren terörist avukatı Ebru Timtik’in savunuculuğunu yine solak camia yaptı. CHP’li siyasetçiler ve FETÖ sever sözde gazeteci yazarlar sosyal medyada Timtik’i savunan mesajlar atarken ölümünden de hükümeti ve ses çıkarmadığını iddia ettikleri Türk milletini sorumlu tuttular.

Gürsel Tekin şunları yazdı;

“238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik vefat etti. Anayasa Mahkemesi "ölüm riski yok" diyerek tahliyesini reddetmişti. Siyasallaşan yargı, cellatlaşan yargıdır. Hukuk yoksa sadece zulüm vardır. AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak.”

Yılmaz Özdil şu hezayanlarda bulundu;

“Yazıklar olsun bu ülkeye, yazıklar olsun, bu zulme esir olduğumuz için, sesimizi yükseltme cesareti göstermediğimiz için milletçe utancımızdan yerin dibine girmemiz gerekiyor.”

Merdan Yanardağ ise teröristi böyle savundu;

“Adil yargılanma talebiyle, bu ülke demokratik, eşitlikçi ve özgür olsun diye ölüm orucu eylemi yapan; Somalı madencilerin, emekçilerin Avukatı Ebru Timtik ne yazık ki yaşamını yitirdi. Sorumlusu, bu acımasız dinci faşizan rejimdir. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. #EbruTimtik”

Örgütün şifreli talimatlarını teröristlere iletiyordu

Teröristlerin avukatlığını yapan Ebru Timtik’i savunan mesajlar atan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yılmaz Özdil ve FETÖ sevici Merdan Yanardağ’a tepkiler de gecikmedi. Sosyal medyada kullanıcılar gözünü kırpmadan cinayet işleyen teröristleri savunan avukatın savunuculuğunu yapan isimlere tepkisini dile getirdi. Cezaevinde ölen DHKP-C’li Timtik terör örgütünün Yurt Dışı Merkez Komitesi’nin şifreli talimatlarını yurt içindeki teröristlere iletiyordu.

Halkın Hukuk Bürosu’nda yakalanan 6 kişi ile ilgili iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede zanlıların ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.

“Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak” diye bağırmışlar

İddianamede düzenlenen operasyonda Ebru Timtik’in de aralarında bulunduğu kişilerin kapıları açmadıkları ve güvenlik güçlerine direnerek “Devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, bizler halkın avukatlarıyız, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları,faşitsiniz, katilsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız” sloganları attıkları detayı da yer aldı.