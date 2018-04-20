THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kendini bilmez "bilirkişilere" operasyon

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlenen kişilere operasyon düzenledi. 7'si bilirkişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:54
Kendini bilmez "bilirkişilere" operasyon

Trabzon'da kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlenen 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de yazılımcı-fotokopici olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve suç örgütü üyesi olmak" suçlaması ile çoğunluğu kamu çalışanı 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de fotokopici olmak üzere 10 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN 1 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda düzenlenen operasyonla söz konusu 10 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan şüphelilerden S.H'nin FETÖ/PDY'den KHK ile ihraç edildiği, gözaltına alınan bilirkişi uzmanları ile irtibat sağlayarak raporları mail ve fotokopi yoluyla aldığı, daha sonra raporda yapılacak oynamaların talimatını verdiği iddia edildi. Şahısların Trabzon merkez ve ilçelerinde gerçekleşen kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yapmak suretiyle devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra işlemleri tamamlanan 10 kişi Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen FETÖ mensubu S.H ile inşaat mühendisi Z.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:54
  1. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3 golle geçti
    1. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    2. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    3. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    4. Twitter dünya genelinde çöktü
    5. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    6. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    7. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    8. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    9. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    10. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    11. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    12. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    13. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    14. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    15. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    16. Kadını nasıl bilirsiniz?
    17. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    18. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    19. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    20. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz