Kendini bilmez "bilirkişilere" operasyon

Trabzon'da kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlenen 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de yazılımcı-fotokopici olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve suç örgütü üyesi olmak" suçlaması ile çoğunluğu kamu çalışanı 7'si bilirkişi, 2'si adliye çalışanı ve biri de fotokopici olmak üzere 10 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN 1 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda düzenlenen operasyonla söz konusu 10 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan şüphelilerden S.H'nin FETÖ/PDY'den KHK ile ihraç edildiği, gözaltına alınan bilirkişi uzmanları ile irtibat sağlayarak raporları mail ve fotokopi yoluyla aldığı, daha sonra raporda yapılacak oynamaların talimatını verdiği iddia edildi. Şahısların Trabzon merkez ve ilçelerinde gerçekleşen kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yapmak suretiyle devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra işlemleri tamamlanan 10 kişi Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen FETÖ mensubu S.H ile inşaat mühendisi Z.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.