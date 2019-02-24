Kendini asan Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, intihar eden 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Arslan Gençtav, askeri törenle toprağa verildi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Caddesi'nde oturan 2 çocuk babası Arslan Gençtav (65), girdiği bunalım sonucu önceki gün evinin çatı katına çıkarak kendini asarak intihar etti. Bugün, Yeşil İrfaniye Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Arslan Gençtav, düzenlenen askeri törenin ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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