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Aktüel

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü "Kandıra karpuzu"nun hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:10:19 -
Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü "Kandıra karpuzu"nun hasadı başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü "Kandıra karpuzu"nun hasadına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uygun üretime devam eden çiftçiler, lezzetiyle talep gören organik Kandıra karpuzunda, sezonun ilk ürünlerinin hasadını yaptı.

Çiftçilerin, salgın nedeniyle hijyenik şartlarda hasat yaptıkları tarlalarda ellerini dezenfektanla temizleyerek, eldiven giyip ve maske takarak büyük bir titizlikle topladıkları karpuzlar, pazar ve marketlerde kilogramı 2 liradan satışa sunuluyor.

Döngelli Mahallesi muhtarı Barış Yaşar, AA muhabirine, mahallede karpuz üretiminin yoğun olarak yapıldığını belirterek, Kandıra karpuzunun lezzetinde, bölgenin doğası, arazi yapısı ve iklim şartlarının etkili olduğunu söyledi.

Yaşar, Kandıra karpuzunun, Karadeniz Bölgesi'nin nem oranı yüksek ortamında, tamamen organik hayvan gübresiyle yetiştirildiğini kaydetti.

-"Kandıra karpuzumuz tezgahlara inmeye başladı"-

Kandıra'da karpuzun, kabak aşısız olarak yetiştirildiğine işaret eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Karpuzumuz, eşsiz bir lezzete ve aromatik bir tada sahiptir. Bizim tarla yapımıza göre, Kandıra karpuzunun, güneye cephe paralel bir şekilde tarlaların eğiminde yetişmesi, karpuzun tadı açısından çok önemlidir. Karpuz suyu çok sevmez. Çiftçilerimiz, yağmur yağmazsa aşırı sulama yapmazlar. Kandıra karpuzu ağzınıza attığınızda, pişmaniye gibi erir gider. Kandıra karpuzumuz tezgahlara inmeye başladı. Karpuzumuzu dışarıdan gelen misafirlerimize, turistlere de tattırıyoruz ve beğeniyorlar. Müthiş bir sirkülasyon var. Bu lezzeti tatmak isteyenleri, ilçemize bekleriz. Bu eşsiz lezzet, çiftçilerimizin emeğinin karşılığı olarak kilogramı, 2 liradan satışa sunulmuştur. Toptan satışlarımızda devam etmektedir. Ton bazında, ihtiyaçlarınızı karşılamaya müsait durumdayız."

Karpuz üreticisi Osman Çakır da yetiştirdiği karpuzları yol kenarında traktör kasasında satışa sunduğunu belirterek, "Satışlarımız gayet iyi. Talep var. Günde 400-500 kilogram karpuz satıyoruz." dedi.

Esentepe köyünde, 10 dönüm alanda kavun ve karpuz üretimi yapan Ahmet Tunç ise Kandıra karpuzunun tadının, Türkiye’de bir numara olduğunu vurgulayarak, "Kandıra karpuzumuz çok tatlıdır. 10 dönümde, 40 ton ürün almayı hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arkadaşlarımız gelerek, kontroller yapıyorlar. Belediyeden, mısır, arpa, buğday ve fide desteği aldık. Verilen hizmetten son derece memnuniyet duruyoruz." ifadesini kullandı.

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