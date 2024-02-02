Kendine özgü çizgisi ve anı yakalayan tasarımıyla Lufian
İstihdam ve ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan ve erkek giyiminde dünya markası haline gelen yerli ve milli Lufian’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe, evlerinin salonunda başlayan üretim maceralarına binlerce kilometre karelik fabrikada devam ettiklerini söyledi ve sektörün yaşadığı zorlukları anlattı.
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe belli sıkıntılar göze çarpıyor. Özellikle kur dalgalanmaları sektörün gidişatına doğrudan etki ederken Akit TV konuyu uzmanıyla konuştu.
Deneyim ve kalitesini birleştirerek istihdam ve ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan, erkek giyiminde dünya markası olan yerli ve milli Lufian’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe Akit TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gümüştepe, evin salonunda başlayan üretim maceralarına binlerce kilometre karelik fabrikada devam ettiklerini söyledi, global markalara üretim yapmaya başladıkları süreci anlattı ve sektördeki sorunlara değindi.