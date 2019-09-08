‘Kendine göre ihale!’ İmamoğlu’nun araç kiralama maliyeti dudak uçuklattı

İsraf algısı yapmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nun 5 aylık araç kiralama maliyeti dudak uçuklatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihtiyaç fazlası araç olduğu gerekçesiyle algı yaratmaya çalışan ve önceki yönetimi ağır bir şekilde suçlayan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, koltuğa oturur oturmaz belediye iştiraki İSKİ’ye kiralaması yapılan araçlarda israfa tavan yaptırdığı ortaya çıktı. Açık ihale usulüyle yapılması gereken ihale “teklif yok” denilerek iptal edildi. Pazarlık Usulü’ne dönen ihale sonucunda kesenin ağzı açıldı, sözleşme imzalanan Grup Temizlik Oto Kiralama A.Ş adlı firmaya 16 milyon 709 bin 550 TL ödeneceği taahhüt edildi.

2 milyon TL arttı

İmamoğlu, bir yandan fazla olduğunu iddia ettiği araçları Yenikapı’ya çekerek şov yaparken, diğer taraftan da 1000’e yakın aracın İSKİ’de kullanılması için kiralanmasına onay verdi. AK Partili İBB döneminde İSKİ hizmetlerinde kullanılan çoğunluğu binek araçların ortalama aylık maliyet giderleri toplamda 1 milyon 422 bin 793 TL olduğu tespit edilirken, bu rakam CHP’li İmamoğlu döneminde aylık 3 milyon 341 bin 800 TL gibi ürkütücü bir seviyeye yükseldi. Halkın parasının iyi yönetilemediğinin önemli bir göstergesi olan bu gelişmenin nedeni ise AK Partili yerel yönetim döneminde İSKİ’deki araç kiralama ihalesinin yıllara sari olarak açık ihale usulüyle 2 yıllık yapılmış olması, CHP döneminde ise pazarlık usulü ile 5 aylığına yapılmış olmasından kaynaklı.

Kendine göre ihale

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Belediye iştiraki İSKİ, hizmetlerin yürütülmesi için açık ihale usulü ile 2019 yılı temmuz ayında araç kiralamasına yöneldi. CHP’li Başkan İmamoğlu ise göreve gelir gelmez ihalenin iptal edilmesini istedi. İptal edilen araç kiralama ihalesine gerekçe olarak da ihaleye hiçbir firmanın teklif vermemesi kılıfı gösterildi. Aradan geçen kısa sürenin ardından bu kez pazarlık usulü çıkılan ihaleye davet edilen firmayla el sıkışılıp sözleşme imzalandı. İhalenin uzun süreli ve rekabetçi bir ortamda yapılmamış olmasından ise zarar gören İstanbul halkı oldu. Halkın parasını yerinde ve doğru yönetemeyen CHP’li İmamoğlu, AK Parti döneminde İSKİ’nin kiraladığı araç sayısında herhangi bir indirime gitmediği gibi, araçlara ödenen aylık giderin ise tavan yapmasına neden oldu.

Pazarlık usulüne ‘sudan’ bahane

İSKİ’nin araç kiralama şartnamesinde ihale yerine pazarlık usulünün tercih edilmesinin gerekçesi olarak, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihanenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gösterildi.

5 ayda 16 milyon maliyet

AK Partili İBB’de İSKİ yönetimi, 2 yıllığına yaptığı kiralamada 34 milyon 267 bin 50 TL harcamada bulunurken, CHP’li İmamoğlu döneminde ise sadece 5 aylık yapılan pazarlık isulü ihale sonucunda kesenin ağzı açıldı, sözleşme imzalanan firmaya 16 milyon 709 bin 550 TL ödeneceği taahhüt edildi. İki dönem arasındaki fark ise “İmamoğlu’nun tasarruftan anladığı israf mı” sorgulamasını akıllara düşürdü. İmamoğlu’nun hizmet yerine algı operasyonunu tercih etmesi tepkilere neden olurken, şova dönüştürdüğü israf politikasının ters tepmesi ayrı bir gündeme dönüştü.