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Sağlık

"Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum"

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 22 gün önce korona pozitif tanısıyla hastanede tedavi altına alınan 34 yaşındaki hasta başarılı bir tedavi sonucu alkışlarla taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:30:28 -
"Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum"

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 22 gün önce korona pozitif tanısıyla hastanede tedavi altına alınan 34 yaşındaki hasta başarılı bir tedavi sonucu alkışlarla taburcu edildi.


Gönen’de 22 gün önce Gönen Devlet Hastanesine müracaat ederek yapılan testleri sonucu korona virüs pozitif tanısı konulan 34 yaşındaki Önder Çavuş, 22 günlük tedavisi ardından alkışlar arasında hastaneden taburcu oldu. Korona virüs belirtileri ile geldiği hastanede tek kişilik odada tedavi altına alınarak uygulanan 22 günlük tedavinin ardından durumu negatife dönen Önder Çavuş, taburcu olurken kendisine yardımcı olan başta Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Atıcı ve tüm sağlık personeline teşekkür etti. Çavuş, "Nasıl ki bir kuş kafesten çıkar özgür kalır şimdi aynen onun gibi hissediyorum kendimi" diyerek alkışlar arasında taburcu oldu.

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