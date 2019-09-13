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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı

13 Eylül 2019 Cuma 16:35
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kentte 72 yaşındaki Y.Z.K. ile 65 yaşındaki E.A, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Verdikleri eşkal üzerine Plaka Takip Sistemi (PTS) ve MOBESE kameralarını incelemeye alan polis, E.A'yı dolandırma olayına karışan kişilerin M.U. (19) ve yanında bulunan S.V. (18) olduğunu belirleyerek il merkezinde operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.V, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, aynı yöntemle dolandırılan vatandaşlardan Y.Z.K'nin de mağduriyetini gidermek ve suçluları bulmak için geniş çaplı çalışma yaptı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gittiklerini tespit eden ekipler, ilçede bulunan emniyet amirliği birimiyle irtibata geçti.

İlçede araç içerisinde operasyonla yakalanan Y.A. (35), T.E. (42) ve Y.E.A. (44) gözaltına alındı.

Araç içinde arama yapan polis, torpido gözünde üzerinde "Tunceli" yazan ve içinde 15 bin lira bulunan parayı tespit ederek mağdur Y.Z.K'ye teslim etti.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. T.E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.E.A. ise salıverildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:35
  1. 2 zanlı tutuklandı
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